LG تدعم سلسلة ProBeam بموديلين جديدين

في إطار سعيها لتطوير سلسلة البروجيتكر ProBeam قامت شركة إل جي الكورية الجنوبية بإطلاق موديلين جديدين لا يحتاجان للاب توب أطلقت عليهما BF60PST و BU60PST.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنّ الجهازين يتمتعان بدرجة سطوع ANSI-Lumen 6000، مع نسبة تباين تصل إلى 1:3000000 تجعل الأجهزة قادرة على عرض صورة مرئية بشكلٍ واضحٍ على الشاشة أو الحائط حتى في فترة وضوح النهار.

ويحتوي الجهازان على بطارية تجعل الجهاز يعمل ل20 ألف ساعة، ويدعمان HDR10 للألوان السوداء العميقة.

وأكدّت إل جي بأنّ دقة الموديل BU60PST ستبلغ 2160*3840 بيكسل، وجودة العرض 4KUHD، وحجم الإسقاط 300 بوصة.

أما الموديل BF60PST فسيأتي بحجم صورة من 40 إلى 300 بوصة بدقة 1920*1200 بيكسل.

ويتميز الجهازان الجديدان بإمكانية عملهما دون الحاجة لوصلهما بالحاسوب من خلال الاتصال اللاسلكي والسلكي.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف عن موعد طرح الموديلين الجديدين في الأسواق ولا عن سعرهما.

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