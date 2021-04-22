إنفينيكس تطلق هاتف جديد من سلسلة Hot 10

كشفت شركة إنفينيكس الصينية عن هاتفٍ جديد من سلسلة Hot 10 أطلقت عليه Infinix Hot 10S.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Media Tek Helio G85، بسرعة 2GHZ، وكرت شاشة Mail G52 MC2، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.82 بوصة، ومعدل تحديث 90HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 غيغا بايت، قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية ستتراوح سعتها ما بين 4 و6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يشار إلى أنّ الشركة الصينية ستطرح هاتفها الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 120 و130 دولار أمريكي بحسب مساحة الذاكرة الداخلية.

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