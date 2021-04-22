تناول الحلزون البحري على العشاء.. “فأصبح ثريا”

لم يكن المقدم فونجساكورن الذي يعيش في مقاطعة بوريرام التايلاندية يعلم أنّ وجبة الحلزون البحري التي أعدّتها له زوجته ستحوله لإنسانٍ ثري.

حيث تفاجأ الشرطي أثناء تناول الوجبة بشيء صلب في فمه، ليقوم بإخراجه من أجل إلقاء نظرة عليه، ليفاجئ بأنّها لؤلؤة ميلو الباهظة الثمن.

وقال الرجل إنّه سيقوم بعرض اللؤلؤة التي عثروا عليها، والتي يصل سعرها لمئات الألوف من الدولارات على إحدى الجامعات المحلية ليتأكدوا من قيمتها.

ولم يكشف الشرطي التايلاندي وزوجته عن الأشياء التي سيقومان بها بالأموال التي سيحصلون عليها من بيع هذه اللؤلؤة النادرة.

يشار إلى أنّ لؤلؤ الميلو يتشكل في حلزون الميلو الذي يعيش في البحار الموجودة حول تايلاند، فيتنام، ميانمار، كمبوديا بطريقة مشابهة لطريقة تشكل المحار، وتتنوع ألوانه ما بين البني الفاتح، البرتقالي، والبني.

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