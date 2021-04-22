القرحة القلاعية.. أسبابها وطرق علاجها

عرّفت مجلة كيندر الألمانية القرحة القلاعية في فم الطفل بالتهاب يصيب الأغشية المخاطية المبطنة للفم، وتؤدي لآلام للفم.

وأوضحت المجلة الألمانية أنّ القرحة تظهر على شكل مواضع ملتهبة وبيضاء مائلة للصفرة بحجم صغير للغاية لا يتجاوز بضعة ميلليمترات.

وحددت المجلة أسباب حدوث هذه القرحة بإصابة الطفل بأحد الأمراض الكامنة كعدوى الهربس على سبيل المثال، أو التهاب شديد في القولون، أو مرض في اليد، الفم، والقدم.

وقالت المجلة إنّ هذه القرحة قد تكون علامةً على إصابة الطفل بنقص حمض الفوليك، أو النحاس، أو الحديد أو الفيتامين ب.

ودعت المجلة الألمانية الأطفال المصابون بهذا المرض لاستشارة الطبيب بشكل فوري، وتجنب تناول الأطعمة الصلبة، والفواكه الحمضية، لأنّها قد تسبب تدهوراً في حالة التهابات الأغشية المخاطية المبطنة للفم.

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