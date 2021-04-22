حادثة أثارت الشارع الألماني.. اعتداء على امرأة بسبب “كمامة”

شهدت مدينة ليبشتات الواقعة في غرب ألمانيا حادثةً غريبة وغير مألوفة، حيث تعرضت امرأة للضرب بسبب الكمامة.

وقالت شرطة المدينة إنّ المرأة البالغة من العمر 64 عاماً تفاجأت بصعود الرجل لحافلة النقل الداخلي وهو لا يرتدي كمامة، فطلبت منه ارتداءها، لتفاجئ بردة فعل الرجل الغريبة، حيث انهال عليها باللكمات.

وعلى الفور قام سائق الحافلة بإيقافها، وطلب من الراكب النزول منها بشكلٍ فوري، دون أن يرى أوراقه الثبوتية.

وقالت الشرطة إنّ المرأة بصحة وعافية، ولم تتعرض سوى لبعض الكدمات في وجهها.

وأشارت الشرطة الألمانية إلى أنّ الرجل الذي ضرب المرأة لازال حراً، ودعت من يتعرف عليه للإبلاغ عنه.

يذكر أنّ هذه الحادثة أثارت استهجان الشارع الألماني حيث عبّر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تصرف الرجل.

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