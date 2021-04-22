الوسط الفني المصري يفقد السيناريست مصطفى محرم

فُجِعَ الوسط الفني المصري برحيل السيناريست مصطفى محرم عن عمرٍ يناهز 82 عاماً بعد تعرضه لأزمة صحية.

وقالت مصادر مقربة من السيناريست الراحل إنّه توفي داخل غرفة العناية المشددة التي دخل إليها قبل مطلع الأسبوع الجاري.

ونعى عدد كبير من الفنانين وصناع السينما السيناريست الراحل الذي قدم خلال حياته أكثر من 100 فيلم، و50 مسلسلاً، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤلفات في مجال السينما والنقد السينمائي.

وشغل السيناريست الراحل خلال حياته عدّة مناصب أبرزها إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، نائب نقيب المهن السينمائية، بالإضافة لمنصب رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال18 والتي أقيمت في العام 2002.

ومن أبرز الأعمال التي قدمها لنا مصطفى محرم نذكر أغنية على الممر، لا يزال التحقيق مستمراً، مع سبق الإصرار، لعدم كفاية الأدلة، أبناء وقتلة، حائط البطولات وغيرها من الأعمال.

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