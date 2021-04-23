كورسير تطلق لوحة مفاتيح مناسبة لعشاق الألعاب

طرحت شركة كورسير الأمريكية لوحة مفاتيح ميكانيكية مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها K70 RGB TKL.

وتتميز اللوحة الجديدة باحتوائها على تقنية Hyper Polling بمعدل استقصاء يصل إلى 8000 هرتز مع تصميم Tenkeyless مدمج.

وسيساعد برنامج كورسير iCue الموجود في اللوحة بإمكانية ضبط إضاءة خلفية RGB لكل زر على حدا، بالإضافة إلى إنشاء وحدات الماكرو أو برمجة الأزرار بحسب ما يرغب المستخدم.

كما زودت الشركة الأمريكية لوحة المفاتيح الجديدة بأزرار ميكانيكية من نوع شيري MX Red أو Silent Red أو Speed Silver.

بالإضافة لذلك زودت الشركة الأمريكية أزرار اللوحة بغطاء مرن ومتين يساعد اللاعب على تسجيل عمليات الإدخال بدقة حتى مع الألعاب السريعة.

يشار إلى أن كورسير الأمريكية لم تفصح عن موعد إطلاق لوحة المفاتيح الجديدة في الأسواق العالمية ولا عن سعرها.

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