سامسونج تكشف مواصفات هاتفها المنتظر Galaxy S20 FE 4G

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن هاتفٍ جديد بكاميرا خلفية ثلاثية ومواصفات مميزة أطلقت عليه Galaxy S20 FE 4G.

ويعمل هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هذا الجهاز بشاشة Super AMOLED مقاس 6.67 بوصة، ودقة عرض 1080 بيكسل، وستأتي الكاميرا الأمامية مناسبة لصور السيلفي، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 128 و256 غيغا بايت مع إمكانية توسيعها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل6 و8 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة قوية، وواي فاي، وبلوتوث، وشريحة NFC، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق هذا الجهاز في السويد خلال الفترة القادمة بسعر 630 يورو على أن تطلقه لاحقاً في باقي أنحاء العالم.

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