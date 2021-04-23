10 تطبيقات تحكم العالم وتتحكم في مصائر البشر في 2021

هل تعلم أن هناك تطبيقات تحكم العالم في عام 2021 ولا تزال متحكمة في مصائر البشر؟ ولكن السؤال الوحيد الذي قد يخطر على بالنا هو “كيف تمكنت هذه التطبيقات من تحقيق النجاح والوصول إلى المرتبة المرموقة التي هي عليها الآن. لدرجة أنه لا يوجد هاتف ذكي على وجه الأرض إلا وقد احتوى على أي منها وقام فعلاً باستخدامها وربما هو لا يزال يستخدمها حتى هذه اللحظة”؟

الإجابة على هذا السؤال تكمن في منصة React Native. منصة React Native من أقوى المنصات التي يعتمد عليها مطوري التطبيقات الناجحين لأنها تتيح لهم القدرة على تقليل الترميز في بناء التطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية، وسهولة العمل عبر الأنظمة المختلفة الأساسية، ولكن فوق كل شيء سهولة استقبال التحديثات الدورية وتجديد هيئتها بصورة مستمرة.

هذه المنصة أتاحت للمطورين وجود الإطار العملي الأكثر مرونة وأصالة حتى لا تقع التطبيقات فريسة سهلة في يد العامل الزمني. ولكن دعوكم من كل هذا، فنحن لم نأتي اليوم لنتحدث معكم عن عملية تطوير التطبيقات، حتى وإن كانت هذه العملية هي الملعب الأساسي والدافع وراء نجاح التطبيقات. ولكن نحن جئنا اليوم لنستعرض لكم 10 تطبيقات تحكم العالم “حرفياً” وتتحكم في مصائر البشر بالعصر الذي نعيشه. فما هو رأيكم أن نتعرف عليها باختصار شديد. علاوة على ذلك سنوضح ما هي فائدتها، ولماذا وصلت لتلك المكانة التي هي عليها الآن.

10 تطبيقات تحكم العالم في 2021:

1- Tik Tok أكثر التطبيقات المسيطرة على حياة الشباب



لا يوجد إنسان على وجه الأرض لا يعلم الآن ما هو تطبيق تيك توك. ولكن في الحقيقة هو منصة تستهدف الشباب أكثر من كبار السن. ومع ذلك، ستتفاجأ أن هناك ملايين البشر من كبار السن الذين يستخدمون تيك توك كوسيلة مثالية للتواصل مع غيرهم من البشر. على الرغم أنه محظور في الهند من قِبل الحكومة الهندية نظراً لكونه تطبيق صيني، مثله مثل العديد من التطبيقات الصينية المحظورة.

وعلى الرغم أنه أيضاً تحت رادار العديد من الحكومات الأجنبية الأخرى في العديد من البلدان الأوروبية والأجنبية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه بشكل أو بآخر، كان أحد أكثر التطبيقات تنزيلاً في عام 2020 من على متاجر التطبيقات الرسمية والخارجية.

إذا كنت لا تعرف الكثير عنه، فهو منصة تواصل اجتماعي تسمح لك بالتقاط مقاطع فيديو قصيرة ومشاركتها مع متابعيك عليه. بالإضافة إلى ذلك يمكنك استقبال الرسائل من متابعيك والتفاعل معهم بأكثر من طريقة. بعض المستخدمين استطاعوا تحقيق شهرة كبيرة بواسطته لدرجة أنهم أصبحوا أيقونات بارزة في عالم الإنترنت والتكنلوجيا الرقمية.

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2- Zoom من التطبيقات المسيطرة على شتى الأعمال



” مصائب قوم عند قوم فوائد “. بسبب جائحة كورونا والقيود التي فُرضت على الموظفين للانتقال للعمل من داخل المنازل أصبح تطبيق Zoom أحد أفضل الوسائل الحديثة لتواصل البشر عن بُعد. واستطاع أن يصعد على ساحة التطبيقات بين عشية وضحاها. والآن، هو يحتل مرتبة عالية بين أكثر التطبيقات المستخدمة في عام 2021 وأكثرها تنزيلاً من على متاجر التطبيقات.

أصبحت اجتماعات العمل والمناقشات الهامة والمحاضرات والحصص الدراسية تتم باستخدامه. Zoom عبارة عن منصة تسمح بالتواصل المرئي المجاني لعدد قد يصل إلى 100 عميل مع فترة زمنية تمتد إلى 40 دقيقة. ولكن الإصدار المدفوع يسمح بمزامنة ما يصل إلى 1000 عميل لفترة زمنية تمتد إلى 30 ساعة متواصلة.

في عام 2020 تم تنزيل التطبيق من على متجر جوجل بلاي فقط 477 مليون مرة، ليحتل بهذا العدد المرتبة الخامسة كأحد أكثر التطبيقات تنزيلاً في نهاية 2020 ولهذا هو مُصنف ضمن 10 تطبيقات تحكم العالم في يومنا الحالي.

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3- Google Meet بديل رائع لتطبيق زووم



Google Meet والذي كان في الأساس تحت مسمى Google Hangouts وهو تطبيق آخر للتواصل المرئي بين المستخدمين، وأحد أفضل البدائل لتطبيق Zoom. تم تطويره من قِبل جوجل في عام 2017 ومنذ ذلك الحين وهو يواجه العديد من التحديات بسبب مشاكل الخصوصية والأمان.

وبالرغم من كل ذلك هو يحتل مرتبة عالية كأحد أفضل منصات التواصل المرئي عن بُعد وأكثر التطبيقات تنزيلاً خلال الآونة الماضية ومن أكثر 10 تطبيقات مستخدمة في العالم بأسره.

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4- Whatsapp حقاً هو واحد من تطبيقات تحكم العالم في الصعر الحالي



“وهل يخفى القمر” واتساب هو أحد أفضل تطبيقات الدردشة والتواصل المجانية، ولكن في نفس الوقت هو أكثر من تعرض للنقد خلال عام 2020 بسبب سياسة الخصوصية الجديدة التي فرضتها الفيسبوك على مستخدميه.

وعلى الرغم من ارتفاع صيت وشهرة التطبيقات المنافسة له مثل Signal و Telegram، لكنه في عام 2021 لا يزال يتمتع بقاعدة مستخدمين ضخمة قد تصل إلى 2 مليار مستخدم.

تطبيق رائع وينفرد بالقدرة على التخصيص والتعديل على وظائفه ويمكّن المستخدمين من مزامنة محادثاتهم عبر الأنظمة المختلفة والتي تشتمل على الويندوز ونظام ماك أيضاً.

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5- Facebook لا يخلو هاتف منه



مهما سمعت من أقاويل وحقائق عن مشاكل مكافخة احتكار الفيسبوك، إلا أنه لا يزال المنصة الاجتماعية الأكثر رواجاً واستخداماً في عصرنا الحالي. هناك الكثيرين ممن لا يثقون في الفيسبوك، وفي الحقيقة هم على صواب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأذونات والبيانات التي يجمعها من المستخدمين.

ولكن عام تلو الأخر، يحافظ الفيسبوك على شعبيته، وقادر على تنمية وزيادة قاعدة مستخدمية، بالإضافة إلى ذلك هو يوفر لهم العديد من المزايا التي يحتاجون إليها كوسيلة للتواصل مع الغير. ولهذا السبب، هو أحد أكثر التطبيقات استخداماً حتى هذه اللحظة وأكثرها تنزيلاً من على متاجر التطبيقات.

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6- Instagram أفضل التطبيقات المستندة على الصور



Instagram هو التطبيق الثالث في هذه القائمة المملوك لشركة فيسبوك. يحتل انستغرام المستند على الصور مكانة رائدة بين وسائل التواصل الاجتماعي عام تلو الأخر. وفي نهاية 2020 كان أحد أكثر التطبيقات التي تم تنزيلها. كل هذا بفضل المزايا الجديدة التي يوفرها من خصائص المراسلة والمكالمات وما إلى ذلك.

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7- Google Classroom من التطبيقات المسيطرة على حياة الطلاب والمعلمين



نظراً للتحول إلى لدراسة عن بُعد من داخل المنازل فقد ازدادت شعبية Google Classroom بين الطلاب والمعلمين كأحد أفضل التطبيقات المستخدمة في التواصل المرئي، وبالتالي احتل التطبيق في عام 2020 مرتبة بين أكثر 10 تطبيقات تم تنزيلها في عام 2020. امتاز بسهولة التفاعل والاتصال السلس والعديد من المزايا الأخرى والمجانية التي يوفرها. ولذلك هو ضمن 10 تطبيقات حكمت العالم في عام 2021.

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8- Facebook Messenger من أفضل تطبيقات المراسلة وأكثرها شعبية



على غرار واتساب، استطاع تطبيق ماسنجر أن يحافظ على قاعدة مستخدميه الضخمة من حول العالم طوال السنوات الماضية. ونتيجة لذلك استطاع أن يحتل مكانة مرموقة كأحد أكثر التطبيقات العشرة التي تم تنزيلها في عام 2020.

تطبيق ماسنجر هو وسيلة رائعة للتواصل مع جميع الأصدقاء والأهل والأقارب مع العديد من المميزات الرائعة التي تعجز عنها جميع تطبيقات التواصل والمحادثات الأخرى.

حيث يوفر مزايا رائعة وفريدة مثل إجراء المكالمات الصوتية والمرئية، والقدرة على مشاركة الموقع الجغرافي، وسهولة استبدال ألقاب الأصدقاء، واستخدام ملصقات الصور المتحركة، وإرسال الأموال إلى الغير، وتغيير لون المحادثات، والعديد من المميزات الرائعة الأخرى. تلخيصاً لكل شيء، لا يوجد إنسان على هذا الكوكب لا يفضل استخدام تطبيق ماسنجر من فيسبوك.

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9- YouTube منصة رائعة للاستمتاع بمشاهدة الفيديو



عام تلو الأخر يحتل تطبيق يوتيوب مرتبة أحد أكثر التطبيقات التي تم تنزيلها من على متاجر التطبيقات. تطبيق يوتيوب وسيلة رائعة في عصرنا الحالي من أجل كلا الأمرين: التعليم والترفيه أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، تحاول جوجل أن تضخ له العديد من مزايا التخصيص بين كل حين والأخر والتي تكون مفيدة لصناع المحتوى والمشاهدين على حد سواء.

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10- Microsoft Teams

في النهاية يأتي التطبيق الخاص بشركة مايكروسوفت Microsoft Teams. أصبح الآن جزء من مجموعة منتجات Microsoft 365. هذا التطبيق مخصص لمؤتمرات الفيديو والتواصل المرئي. ولكن ازدادت شعبيته على نطاق واسع منذ أن تحولت المؤتمرات والاجتماعات إلى اللقاءات الأونلاين عبر الإنترنت.

السعر : مجاني