أوبو تستعد لإطلاق متعقب ذكي تحت اسم Oppo Smart Tag لمنافسة أبل وسامسونج

كشفت أبل عن متعقب Apple AirTag منذ أيام قليلة، وكان هذا بعد الكشف عن متعقب Galaxy SmartTag وإطلاقه من طرف سامسونج منذ أسابيع عديدة، وقبلهم كان متعقب Tile المستقل، واليوم تظهر لنا أولى المعلومات عن خيار جديد من منافس قوي وهي شركة أوبو ومتعقب Oppo Smart Tag.

كل ما نعرفه عن متعقب Oppo Smart Tag

ظهرت التسريبات الأولى حول المتعقب الجديد من أوبو من خلال مصدر موثوق عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo، وهذا المصدر هو Digital Chat Station والذي طرح صورًا أولية للمتعقب وهي التي يمكنك رؤيتها أعلاه وأسفله.

كما يمكننا أن نلاحظ، المتعقب يأتي بتصميم مستدير تمامُا، وعلى غير العادة فهذا المتعقب يأتي مع منفذ USB-C للشحن! في حين أن المتعارف عليه في تلك المتعقبات هو عملها ببطارية CR2 التي تستخدم في الساعات والتي تستبدل كل عام كامل تقريبًا.

المتعقب الجديد سيعمل عبر شبكات Ultra Wide Band وبالاعتماد على إتصال بلوتوث للتتبع والمزيد من التقنيات المتقدمة، وعلى الأغلب فهذا المتعقب سيكون حصري لهواتف أوبو أو هواتف أوبو وشركاتها الفرعية مثل ريلمي.

هذه المتعقبات الذكية هي أجهزة وإكسسوارات بسيطة فعلًا لكنها مفيدة جدًا، حيث أنه ومن خلالها يمكنك تحديد مكانها ومكان الغرض الذي تلتصق به مثل الحقيبة أو ميدالية المفاتيح أو مفتاح السيارة، وانتشار هذه الأجهزة سيكون شيء مفيد للجميع بكل تأكيد.

• سامسونج تكشف رسميًا عن متعقب Galaxy SmartTag

• جهاز التتبع ابل AirTag – كل ما تود معرفته!