خروج هواوي من قائمة أكبر مصنعي الهواتف مع نمو ضحم لشاومي وسامسونج – إليك التفاصيل

لعلنا نذكر أنه وفي وقت من الأوقات كانت هواوي قريبة جدًا من أن تحتل المركز الأول وتسلبه من سامسونج التي تسيطر عليه منذ سنوات طويلة جدًا! لكن هذا كله كان قبل الحظر الأمريكي والمشاكل التي ظلت الشركة تواجهها، واليوم خرجت الشركة من قائمة أكبر مصنعي الهواتف تمامًا! وفيما يلي نشارككم توزيع الشركات المسيطرة ومبيعاتها وكل التفاصيل.

خروج هواوي من قائمة أكبر مصنعي الهواتف الذكية

في الربع الأول والمنقضي من عام 2021 الجاري حقق سوق الهواتف الذكية الإجمالي مبيعات تقدر بـ340 مليون وحدة مباعة كرقم إجمالي، وهو ما يشكل نموًا بنسبة 24% مقارنةً بالعام السابق، وهو رقم يتحقق لأول مرة منذ عام 2015، كذلك فهو رقم مميز وملهم بعد عام 2020 العصب وتأثيرات فيروس كورونا الضخمة.

أتت سامسونج في المركز الأول بالتأكيد مع 77 مليون وحدة مباعة، وبهذا تسيطر الشركة على 23% من سوق الهواتف الذكية كله، أما أبل فأتت في المركز الثاني بـ57 مليون وحدة مباعة وتسيطر بذلك على 17% من السوق، أما شاومي فقد باعت قرابة 50 مليون هاتف ذكي، مع نسبة 15% من سوق الهواتف الذكية.

في الوقت الحالي تأتي شاومي في المركز الثالث بعد أبل، وأوبو وفيفو في المركزين الرابع والخامس، في ظل غياب تام لهواوي وكذلك أونور.

نلاحظ أيضًا أن شاومي قد حققت نمو ضخم جدًا! لو تنظر للصورة أعلاه ستجد أن الشركة ارتفعت من 28 مليون هاتف ذكي مباع في الربع الأول من 2020 إلى 49 مليون هاتف ذكي في الربع السابق من 2021! وهو ما يوضح لنا أن شاومي قد تكون في طريقها لانتزاع مركز أبل أيضًا!

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