تعرف على أسعار أجهزة ايباد برو 2021 من ابل!

أعلنت ابل مؤخراً عن أجهزة ايباد برو الجديدة لعام 2021 والتي تأتي بمجموعة مزايا جديدة مثل إضافة معالج M1 الخاص بأجهزة ماك ودعم شبكات الجيل الخامس 5G فضلاً عن تطوير الشاشة في الإصدار الأكبر وغير ذلك.

سوف يبدأ إطلاق أجهزة ايباد برو 2021 بداية من شهر مايو المقبل في جميع الأسواق العالمية، ويمكنك معرفة تفاصيل الأجهزة الجديدة من خلال الرابط التالي: كل ما تود معرفته حول جهاز ايباد برو 2024

بداية يجب أن ننوه أن أجهزة iPad Pro 2021 تأتي بإصدارين مختلفين: 11 إنش و 12.9 إنش وبسعات تخزين مختلفة، كذلك قد يكون الجهاز داعم للوايفاي أو الوايفاي وشريحة الاتصال معاً.

كل هذا يخلق تفاوتاً كبيراً في أسعار أجهزة ايباد برو حيث تبدأ من 800 دولار أمريكي وتتصاعد لتصل إلى 2400 دولار أمريكي أو أكثر في النسخة الأعلى.

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