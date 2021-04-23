تطبيقات رمضان للايفون والايباد (11) – تطبيق إسلامي مميز وتطبيق متاح مجاناً لفترة محدودة!

مرحباً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية والتي ننشرها على مدار الشهر الكريم. لدينا اليوم تطبيقان مميزان للغاية: تطبيق إسلامي مميز والآخر تطبيق متاح مجاناً لفترة محدودة.

المصحف الشامل للايفون والايباد

يحتوي المصحف الشامل على مصحف المدينة النبوية ومصحف التجويد ومصحف الخط الباكستاني بالإضافة إلى إمكانية سماع القرآن الكريم بأصوات كبار القراء ونسخ آيات القرآن الكريم وإرسالها باستخدام البرامج والتطبيقات الأخرى.

سمكنك أيضاً البحث عن أية كلمة في القرآن والإطلاع على التفسير والترجمة لعدة لغات فضلاً عن الأذكار الشرعية الصحيحة و الرقية الشرعية الواردة في الكتاب والسنة ومعرفة مواقيت الصلاة واتجاه القبلة.

السعر : مجاني

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تطبيق AirDisk Pro لإدارة ونقل ملفاتك

هو تطبيق يشبه تطبيق Files الخاص بنظام iOS لكن يتمتع بمزايا إضافية مثل تشغيل ملفات الصوت والفيديو واستعراض الصور والمستندات المختلفة وإدارة الملفات المخزنة على الجهاز وحفظها بكلمة مرور، وضغط الملفات وفك ضغطها والأهم من ذلك نقل الملفات إلى جهاز ايفون أو ايباد آخر أو إلى جهاز الحاسوب عبر الوايفاي.

السعر : مجاني لفترة محدودة