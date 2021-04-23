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ردود الأفعال حول 2020 تدخل السعادة لقلب قصي خولي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر الفنان السوري قصي خولي عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية حول مسلسله الجديد 2020.

ونشر الفنان الذي يلعب في المسلسل دور صافي الديب تاجر المخدرات الكبير تغريدةً على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: من المبكر الحكم على نجاح المسلسل، لكنّ الرود الإيجابية حوله من قبل المشاهدين تجعلنا نتجه لهم بكلمات المحبة والاحترام.

وتمنى أن يحافظ المسلسل على هذه الردود الإيجابية مع توالي حلقاته، وانكشاف القضايا المعقدة فيه.

وتدور أحداث هذا المسلسل حول ضابط الشرطة سما والتي تؤدي دورها الفنانة نادين نسيب نجيم، والتي تحاول الانتقام لمقتل شقيقها على يد صافي الدين، وذلك من خلال الدخول إلى منزله من خلال كسب وده، قبل أن تقوم بكشف الحقيقة و الإيقاع بالعصابة.

مسلسل 2020 من تأليف بلال شحادات، ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة الصباح للإنتاج الفني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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