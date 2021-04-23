Oppo تطلق سماعة لاسلكية ببطارية قوية

كشفت شركة أوبو الصينية عن سماعة لاسلكية بمحرك ديناميكي وبطارية قوية أطلقت عليها OPPO Enco Buds.

وستعمل السماعة بمحرك ديناميكي 8مم يدعم 100.6 ديسيبل عند 1 كيلو هرتز، بنطاق ترددي 20HZ-20KHZ لدعم Bass أكثر عمقاً.

وستدعم السماعة الجديدة تنسيق SBC وAAC في برامج الترميز، ومعيار IP54 لمقاومة الماء والغبار، مع وجود لنمط تلقائي لخفض الضوضاء المحيطة في المكالمات.

وتتميز هذه السماعة بوجود ميزة نقل الصوتيات 2 عبر البلوتوث Binaural لدعم خفض تأخر الاستجابة في الإشارات اللاسلكية.

وستحتوي كل سماعة على بطارية بقوة 40 ميلي أمبير تجعلها تعمل لمدة 6 ساعات متواصلة، مع وجود حافظة تحتوي على بطارية بقوة 400 ميلي أمبير، ومنفذ USB-C.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق سماعتها الجديدة في الأسواق العالمية بسعرٍ يصل إلى 32 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية