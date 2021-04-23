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أسترالي يصطاد سمكة تونة عملاقة بحالة جيدة

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن صيادٌ أسترالي لم تكشف هويته من اصطياد سمكة تونة ذات الزعانف الزرقاء الباهظة الثمن قبالة الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز في أستراليا.

وبلغ وزن السمكة العملاقة 271 كيلو غرام، في حين سيصل سعرها لأكثر من 2 مليون دولار أمريكي.

وقال مدير التوريد والأعمال في سوق السمك في سيدني إنّ السمكة كانت بحالة جيدة، وقال إنّها عملاقة مقارنةً بأسماك التونة العادية التي يتراوح وزنها بين 40 و50 كيلو غرام.

وأكدّ المدير على أنّ السمكة ستباع للمطاعم الشهيرة في سيدني بمبلغ ضخم يتجاوز ال2 مليون دولار أمريكي.

يذكر أنّ العام 2020 شهد بيع سمكة تونة عملاقة بلغ وزنها 276 كيلو غرام وتم اصطيادها في محافظة أوموري الشمالية مقابل 2.6 مليون دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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