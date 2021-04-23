أسترالي يصطاد سمكة تونة عملاقة بحالة جيدة

تمكن صيادٌ أسترالي لم تكشف هويته من اصطياد سمكة تونة ذات الزعانف الزرقاء الباهظة الثمن قبالة الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز في أستراليا.

وبلغ وزن السمكة العملاقة 271 كيلو غرام، في حين سيصل سعرها لأكثر من 2 مليون دولار أمريكي.

وقال مدير التوريد والأعمال في سوق السمك في سيدني إنّ السمكة كانت بحالة جيدة، وقال إنّها عملاقة مقارنةً بأسماك التونة العادية التي يتراوح وزنها بين 40 و50 كيلو غرام.

وأكدّ المدير على أنّ السمكة ستباع للمطاعم الشهيرة في سيدني بمبلغ ضخم يتجاوز ال2 مليون دولار أمريكي.

يذكر أنّ العام 2020 شهد بيع سمكة تونة عملاقة بلغ وزنها 276 كيلو غرام وتم اصطيادها في محافظة أوموري الشمالية مقابل 2.6 مليون دولار أمريكي.

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