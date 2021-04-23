إصابة متسلق جبال بكورونا تضرب الموسم السياحي في إيفرست

وجهت إصابة متسلق الجبال النرويجي إرليند نيس بفيروس كورونا ضربةً موجعةً للسياحة في جبال إيفرست.

حيث كان المتسلق يستعد لتسلق القمة انطلاق من مخيم قاعدة إيفرست الواقع على ارتفاع 5364 متراً عندما اكتشفت إصابته بالكورونا.

ووثق المتسلق لحظات إجلائه من المخيم والتي تمت يوم 15 أبريل الجاري بواسطة هيلكوبتر من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في فيس بوك.

وقال المتسلق في مقابلة تلفزيونية إنّ المخيم احتوى على عدة إصابات بكورونا، وأنّ أحد المرشدين ثبتت إصابته بالكورونا.

وتسبب هذا الخبر بضرب قطاع السياحة في النيبال، حيث كانت السلطات المحلية قد خففت من قواعد الحجر الصحي للزوار في خطوةٍ منها لتعويض الضرر الكبير الذي لحق بالقطاع السياحي في العام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية