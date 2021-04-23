خالد الصاوي: مسلسل “القاهرة كابول” بمثابة وثيقة تاريخية

وصف الفنان خالد الصاوى أن مسلسل “القاهرة كابول” بأنه من أهم الأعمال الدرامية التى قدمها خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الصاوي، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة الإهرام، تعاملت معه من البداية على أنه دراما اجتماعية وليست سياسية، ويتناول حكاية أربعة اصدقاء من الطفولة وعلاقتهم ببعضهم البعض ، وهذه العلاقة جذبتنى للمسلسل فى البداية، أربعة أطفال جمعت بينهم الصداقة من الطفولة فى منزل بالسيدة زينب حيث تربوا معاً وتأصلت بداخلهم قيم سامية إلى أن فرّقتهم الحياة، وأصبح كل شخص منهم فى مكان مختلف.

وأكد خالد الصاوى، أن “القاهرة كابول”، بمثابة وثيقة تاريخية لفترة معينة تبدأ من عام 2008 إلى 2011 من وجهة نظر اجتماعية، لأن مجرى الأحداث وتتابعها، ولكن يغلب عليها الأحداث الاجتماعية على نحو كبير.

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