جوجل تعمل على هاتف قابل للطي وتسجل براءة اختراع رسميًا

سوق الهواتف الذكية يضم حاليًا لاعبين رئيسيين، اللاعبين الأهم والأوائل هم سامسونج وهواوي بالطبع، وبجانبهم يمكننا أن نرى موتورولا لكن على استحياء! هذا إلى جانب شاومي التي انضمت مؤخرًا مع هاتف Mi Mix Fold، واليوم وطبقًا لبراءة اختراع مسجلة، يبدو أننا سنرى هاتف قابل للطي من جوجل قريبًا.

هاتف قابل للطي من جوجل قادم قريبًا

طبقًا لموقع PatentlyApple الموثوق، جوجل قد سجلت براءة اختراع تتمحور حول الهواتف القابلة للطي، وهي التي تعتمد على ميكانيكية جديدة للمفصلات الخاصة بالهاتف أيضًا، مما يوضح لنا أن جوجل لن تكتفي بالدخول للسوق، بل ستنافس بقوة أيضًا.

براءة الاختراع وكما تظهر في الصورة فهي تعبر عن هاتف قابل للطي بنسبة كبيرة، وخصوصًا في ظل الاهتمام بتقنية المفصلات وفعالية الطي تلك، لكن ومثلها مثل أي براءة اختراع أخرى فقد لا نراها في أي وقت قريب، لكن هذا لا يمنع أن التقارير قد تحدثت عن أن جوجل قد تطلق هاتفها القابل للطي الأول خلال 2021 أو 2022.

جوجل تحقق نجاح متواضح جدًا مع هواتف بيكسل، وحتى هذا النجاح المتواضع قد عانى من الانخفاض في السنوات الأخيرة مع التوجهات الغريبة لجوجل فيما يتعلق التصميم والمواصفات، لكن لعل الأمل يكون في هاتف بيكسل القابل للطي! لا أحد يعلم.. ما رأيك؟ وهل أنت مهتم؟