مقارنة – ايباد برو 2021 نسخة 11 إنش أم 12.9 إنش ؟

أعلنت ابل مؤخراً عن أجهزة ايباد برو 2021 والتي يمكن تقسيمها بشكل أساسي إلى إصدارين وفقاً لقياس الشاشة: 11 إنش و 12.9 إنش. وفي هذا المقال سوف نتعرف على أبرز الاختلافات بين الإصدارين في مقارنة سريعة.

قبل الخوض في سرد الاختلافات بين الإصدارين دعونا أولاً نذكر الأمور المتماثلة التي تجمعهم:

نفس التصميم.

نفس الكاميرا الأمامية والكاميرات الخلفية.

تقنية التعرف على الوجه Face ID

نفس المعالج الجديد ابل M1 ثماني النواة.

نفس نظام الصوت والميكروفونات.

نفس الألوان: الفضي والرمادي.

نفس السعات التخزينية من 128 جيجابايت وحتى 2 تيرابايت.

دعم شبكات الجيل الخامس 5G (في الإصدارات التي تحتوي على منفذ شريحة الاتصال).

أهم الاختلافات بين ايباد برو 2021 : 11 إنش و 12.9 إنش

الشاشة

تعتبر الشاشة هي الاختلاف الأوضح والأكبر بين كلا الإصدارين من ايباد برو 2021، ففي حين تأتي النسخة الأصغر بقياس شاشة 11 إنش تأتي النسخة الأكبر بقياس شاشة 12.9 إنش.

هذا الاختلاف في قياس الشاشة يترتب عليه الكثير من الاختلافات التي سوف نسردها لاحقاً.

ليس قياس الشاشة هو العامل الوحيد هنا، بل إن نوع الشاشة ذاتها يختلف بين الإصدار الأصغر والأكبر. شاشة ايباد برو بقياس 11 إنش تقريباً مثل الإصدارات السابقة في حين أن شاشة 12.9 إنش في ايباد برو 2021 اطلق عليها ابل اسم Liquid Retina XDR وهي تعتمد على تقنية Mini LED التي تمنح الشاشة درجة سطوع وتباين أعلى.

رغم ذلك تظل هناك بعض التشابهات مثل اعتماد نفس كثافة البكسلات، وتقنية ProMotion التي تجعل معدل تحديث الشاشة يتغير وفقاً للمحتوى المعروض عليها، وتقنية True Tone وغيرها.

الأبعاد والوزن

من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في أبعاد كلا الإصدارين تبعاً للاختلاف في قياس الشاشة. أبعاد إصدار 11 إنش هي 24.7 سنتيمتر * 17.8 سنتيمتر أما أبعاد إصدار 12.9 إنش فهي 28 سنتيمتر * 21.5 سنتيمتر.

وزن النسخة الأصغر نحو 460 جراماً، بينما يصل وزن النسخة الأكبر إلى 680 جراماً تقريباً.

البطارية

رغم أن ابل لا تفصح عن سعة البطارية إلا أنه من المنطقي أن تختلف حجم البطارية وسعتها بين الإصدارين.

وفقاً للموقع الرسمي لأبل، فإن كلا الإصدارين سوف يقدمان نفس عمر البطارية تقريباً والذي يمكن تقديره على سبيل التبسيط بما يعادل 10 ساعات متواصلة من مشاهدة الفيديو أو تصفح الإنترنت عبر الوايفاي.

السعر

يبدأ سعر iPad Pro 2021 بشاشة 11 إنش من 799 دولار أمريكي بينما يبدأ سعر إصدار 12.9 إنش من 1099 دولار أمريكي. يمكنك الإطلاع من الرابط التالي على أسعار iPad Pro 2021.