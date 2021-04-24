“الأعرج” يجدد اتهامه لصنّاع “النهاية” بالسطو على “عودة العربي الأخير”

جدّد الروائي الجزائري واسيني الأعرج، اتهامه إلى شركة الإنتاج سينرجي بسرقة روايته “عودة العربي الأخير”.

وأوضح الأعرج عبر صفحته على الفيسبوك، “عودة إلى العربي الأخير ومسلسل النهاية.. سنة مرت على السطو على رواية: العربي الأخير من طرف شركة الإنتاج سينرجي التي أنتجت مسلسل: النهاية على أساس مادة الرواية دون الإشارة إليها. وقد اثار ذلك جدلا عربيا ودوليا واسعا استمر لشهور قبل أن ترفع القضية للعدالة في مصر وفي سويسرا. لكل من تساءل أين وصلت القضية، أو لنقل الفضيحة، هي في القضاء الدولي عن طريق الوكالة الدولية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (جنيف)، والقضاء المصري، من خلال المحامي القدير ميتر أدهم العبودي الموكل رسميا من طرفي لمتابعة القضية”.

وأضاف الروائي الجزائري، بقوله: “التزمت الصمت بسبب الجائحة واحتراما لمجريات التقاضي.. ما زلت من الذين يؤمنون بمقولة: ما ضاع حقّ وراءه مُطالب”.

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