مواصفات ومميزات هاتف Galaxy Quantum 2 ذو التشفير المدمج من سامسونج

أعلنت سامسونج عن هاتف جديد وقد يجده الكثير غريبًا أيضًا، ونحن هنا نتحدث عن هاتف Galaxy Quantum 2، والذي كشفت عنه سامسونج ضمن بلدها الأم كوريا الجنوبية بالتعاون مع شركة اتصالات تحمل الاسم SK Telecom، وهذا الهاتف ببساطة هو إصدار مخصص من هاتف جالكسي A82 والذي لم يصدر بعد.

مواصفات ومميزات هاتف Galaxy Quantum 2

كما سلف الذكر، هاتفنا هذا هو نسخة من هاتف جالكسي A82 الذي لم يصدر بعد، وهو هاتف ضمن فئة A المتوسطة كما يمكننا أن نلاحظ بسهولة! يأتي الهاتف مع شاشة مسطحة مع ثقب بداخلها للكاميرا الأمامية إلى جانب تمتعه بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع أموليد بتردد 120 هيرتز ودقة FHD+، لذلك فهي شاشة لا غبار عليها.

الهاتف يحمل معالج سنابدراجون 855+ والذي يمكننا اعتباره معالج رائد حتى يومنا هذا، بجانب هذا المعالج لدينا ما يصل إلى 6 / 128 جيجابايت من الذواكر الداخلية مع إمكانية تركيب بطاقة microSD.

يأتي هاتف Galaxy Quantum 2 مع أندرويد 11 وواجهة OneUI 3.1 الأحدث، هذا بالإضافة لكاميرا رئيسية 64 ميجابيكسل، كاميرا واسعة 12 ميجابيكسل وكاميرا عمق 5 ميجابيكسل، مع دعم شبكات الجيل الخامس ومقاومة المياه والغبار بمعيار IP67.

أخيرًا، يمكننا اعتبار هذا الهاتف بأنه هاتف جالكسي A82 كما أسلفنا الذكر، لكن ما يجعله مختلفًا هو أنه يحمل شريحة داخلية فيزيائية تحمل الاسم QRNG اختصارًا إلى Quantum Random Number Generator، وببساطة هذه الشريحة تنتج أرقاما عشوائية بالاعتماد على أكثر من مستشعر وذلك لتشفير البيانات الهامة وتعامل الجهاز مع بعض المصادر الحساسة! وغير ذلك لا يوجد فرق بين الهاتفين حسبما علمنا حتى الآن.

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