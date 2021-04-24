بينهم أب وابنه.. 10 فنانين فقدوا حياتهم على المسرح

دائمًا ما نسمع عن وفاة أحد النجوم بعد معاناة مع المرض، لكن هل تعلم أن هناك عدد من النجوم العرب والأجانب ماتوا أثناء أداء أدوارهم في بعض الأعمال الفنية.

الفنان السعودي طلال المداح:

توفي أثناء تأدية أغنيته الشهيرة “مقادير” على أحد المسارح في المملكة العربية السعودية، فبعدما أطرب الحضور بألحانه سقط من على كرسيه مصابًا بنوبةٍ قلبية ثم فارق الحياة.

الممثل المصري محمود المليجي:

شرير السينما المصرية مثلما يطلق عليه، كشف المخرج هاني لاشين كواليس مشهد موت الفنان الراحل «محمود المليجي» في فيلم أيوب حيث قال: كان يستعد للماكياج، وطلب كوبًا من القهوة، وفجأة وبدون مقدمات بدأ يتحدث مع الفنان عمر الشريف قائلاً: “الحياة غريبة جدًا، الواحد ينام ويصحى وينام” وفجأة استغرق في النوم وهو يتحدث، وبدأ المحيطون يضحكون على دقة المليجي في التمثيل بعد أن استغرق في النوم على الكرسي ، إلى أن اتضح لهم في النهاية أنه مشهد تمثيلي ولكن كان تمثيل المشهد الأخير في حياته.

محمود مبسوط الشهير

بـ فهمان: الفنان اللبناني الكوميدي الذي اشتهر بشخصية فهمان سقط على خشبة المسرح أثناء تأدية دوره في أحد المسرحيات في عام 2011.

مصطفى بغداد:

أثناء غنائه على المسرح ضمن الحفل الوطني للأغنية المغربية في عام 2012 سقط الفنان المغربي مصطفى بغداد بعدما أصيب بنوبة قلبية ورغم سرعة نقله إلى المستشفى إلا أن الفريق الطبي لم يتمكن من إنقاذه وتم الإعلان عن وفاته.

مصطفى متولي:

أثناء قيامه بدوره في مسرحية “بودي جارد” مع الزعيم عادل إمام، سقط متولى على خشبة المسرح أثر أزمة قلبية مفاجئة أدت لوفاته في عام 2000، وفاة متولي لم تُوقف العرض، وظهر إمام على المسرح وتم استبدال متولي بالفنان محمد أبو داوود، وفي أول مشاهد أبو داوود أمام الفنانة رغدة، انهارت من البكاء وسقطت على الأرض ليتم غلق الستار بشكل مؤقت.

صلاح ذو الفقار:

أثناء تصوير مشهده قبل الأخير في فيلم “الإرهابي” مع الفنان عادل إمام، في 22 ديسمبر 1993، توفي ذو الفقار إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز الـ67 عامًا.

نصري شمس الدين:

سقط نجم المسرح اللبناني عام 1983 أثناء تأدية عرض مع فيروز في دمشق، بعد إصابته بنوبة قلبية.

محمود السوالقة:

الممثل الأردني الشهير، توفي أثناء تمثيل مشهد وفاته في مسلسل إخوة الدم في عام 2014.

غريب محمود:

النهاية نفسها كانت للفنان غريب محمود عام 2006 الذي توفي خلال أداء تجرب مسرحية «حمام مغربي» فقد سقط مرتين، في المرة الأولى استطاع أن يقف بمساعدة من حوله وأكمل التدريبات، لكنه الموت أبى أن يرحل فأسقطه في المرة الثانية جثة هامدة.

بروس لي وابنه براندون لي:

توفي الممثل العالمي الشهير بروس لي، في عام 1973 أثناء تمثل آخر أفلامه “لعبة الموت” إثر أزمة قلبية مفاجئة ويقال إنه مات مسمومًا في صراع بين شركات الانتاج التلفزيوني في هوليود التي كانت تتصارع عليه، أما ابنه براندون فقد مات هو الآخر برصاصة بالخطأ أثناء تمثيله في أحد الأفلام.

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