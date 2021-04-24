وفر فلوسك مع شوب كاش .. أكواد خصم بالجملة!

إن كنت من عشاق التسوق عبر الإنترنت فإننا ننصحك بالتعامل مع شوب كاش Shop Cash الذي ستقوم من خلاله باسترداد نقدي فوري لعمليات التسوق التي قمت بها من خلال الإنترنت مع الكثير من العلامات التجارية الشهيرة، بالإضافة إلى تقديمه الكثير من أكواد الخصم والكوبونات والخصومات المميزة التي تستطيع من خلالها توفير الكثير من الأموال.

نبذة عن شوب كاش

هو موقع إلكتروني أطلقه محرك بحث السفر والفنادق الشهير “ويجو” ، ويجمع صفقات استرداد النقود والخصومات في مكان واحد.

يسهل على عملاء شوب كاش من خلاله الاسترداد النقدي الفوري لعمليات التسوق التي قاموا بها من أكبر العلامات التجارية في الشرق الأوسط، والوصول إلى الكثير من عروض وخصومات شوب كاش الحصرية.

يتراكم استرداد النقود بشكل تلقائي في محفظة شوب كاش لكل عميل مع كل عملية شراء.

من الممكن تحويل الأموال تلقائيًا إلى حساب العميل المصرفي أو من خلال وسائل دفع أخرى.

مميزات موقع Shop Cash.

هناك عدة مميزات يتمتع بها موقع شوب كاش Shop Cash وهي:

الموقع متاح باللغتين العربية والإنجليزية لسهولة دخول المستخدمين إليه والتعامل معه.

يمكنك من خلال الموقع الحصول على الكثير من كود نون واسترجاع الأموال بنسبة 20%.

يتميز الموقع بواجهة بسيطة وجذابة لسهولة دخول المستخدمين إليه والتعامل معه وتصفحه.

توجد خدمة دعم ممتازة وعلى مستوى عال من الكفاءة للرد على جميع ما يواجه العملاء من شكاوى واستفسارات والعمل على حلها.

يمكن للمستخدمين التواصل مع شوب كاش عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال خدمة الدردشة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والانستقرام وتويتر.

سهولة بحث العملاء من خلال الفئات أو من خلال كتابة اسم المتجر في خانة البحث.

يوفر الموقع للعملاء كود اي هيرب بخصم 15% وكاش باك 4%.

الموقع يوجد به الكثير من كوبونات الخصم وأكواد الخصم لكثير من المتاجر المشهورة عالميًا، مثل أي هيرب ونايك ونون وأمازون وغيرها.

أقسام موقع شوب كاش Shop Cash

ينقسم الموقع إلى 4 أقسام رئيسية، وهي:

1. الفئات

يبحث من خلاله العملاء عما يودون شراءه من خلال الفئات، سواء كانت الإلكترونيات أو الملابس أو الهدايا وغيرها الكثير.

2. المتاجر الأكثر رواجًا

يبحث المستخدمون من خلاله عن المتاجر الأكثر رواجًا، مع نسب خصومات كل متجر للكاش باك و قسيمة شوب كاش الشرائية.

3. كيف تكسب الكاش باك

يشرح من خلاله الموقع للعميل كيف يكسب الكاش باك ويجلب الكثير من الأموال، سواء من خلال الموقع أو التطبيق.

4. المدونة

تشتمل على آخر الأخبار الخاصة بكل متجر، سواء كانت متاجر خاصة بالملابس أو السوبر ماركت أو الجمال أو الرياضة وغيرها.

كيف أكسب الكاش من شوب كاش؟

هناك عدة خطوات يجب أن تقوم بها حتى تكسب الكاش من شوب كاش وهي:

أنشئ حسابًا على موقع شوب كاش الإلكتروني أو على تطبيقه. حمّل متاجرك التي تفضلها، واطلع على كوبونات و عروض شوب كاش ومن ثم سيقوم الموقع بتتبع عمليات الشراء وترتيب كيفية استرداد الكاش بشكل مباشر إلى المحفظة الخاصة بك. اختر كيفية استرداد النقود، حيث إنه يمكنك استخدام الكاش في صفقات شراء كثيرة خلال تسوقك، أو تحويل المبلغ إلى حسابك البنكي.

يقوم شوب كاش بتحديث رصيد الكاش باك بمحفظتك خلال 3 أيام، وتختلف نسبة الاسترداد تبعًا لأحكام وسياسات كل متجر، لذلك اقرأ أولا شروط استرداد النقود الخاصة بكل متجر شريك على شوب كاش جيدًا.

تطبيق Shop Cash

حرصًا من شوب كاش على راحة عملائه فقد قام بإصدار تطبيق مجاني خاص به يسهل تحميله على الهواتف الذكية الآيفون والأندرويد.

يمكن للعملاء من خلاله الحصول على كود اي هيرب و كود نون وعليه نسب تخفيض شوب كاش كبيرة.

كما أن المستخدم يحصل على الكاش باك عند قيامه بالتسوق والسفر أو من خلال متاجره المفضلة وعلى عروض الخصم وتتبع أرباح الاسترداد النقدي الخاصة به.

لتحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي للهواتف الأندرويد اضغط هنا، ولتنزيل التطبيق من متجر أب ستور لهواتف الايفون اضغط هنا.

الخاتمة

شوب كاش هو منصة إلكترونية تتيح للمستخدمين القيام بالتسوق من أكبر المتاجر في الشرق الأوسط من خلال الإنترنت، كما أنه يساعدك في معرفة كيفية كسب الكاش باك ونسبة الكاش باك الخاصة بكل متجر والتعرف على آخر أخبار المتاجر، وما هي العروض والكوبونات والأكواد والتخفيضات المتاحة في كل متجر.