تطبيقات رمضان للاندرويد (12) – تطبيقين إسلاميين لا غنى عنهما في شهر رمضان

كعادتنا المقربة لقلوب محرري أخبار التطبيقات والتقنية من ناحية وأنتم المتابعين، نشارككم بشكل يومي على مدار شهر رمضان المعظّم مجموعة من أفضل التطبيقات، الألعاب وكذلك التطبيقات المتاحة مجانًا لوقت محدود، هذا إلى جانب بعض التطبيقات البارزة التي ننصح بتجربتها، إضافةً إلى جديد العروض والخصومات بالطبع، واليوم نبدأ معكم ونشارككم تطبيقان يستحقان التجربة.

تطبيق صلاتك — أفضل تطبيق لموعد الصلاة

هناك مشكلة شائعة في بعض التطبيقات الإسلامية، وهي أن هذه التطبيقات تكون مليئة بالخواص والمميزات المتنوعة، وهذا بالتأكيد أمر جيد، لكن المستخدمين يظلون في حاجة لتطبيق بسيط وخفيف بمهمة واحدة وواضحة، وهذا هو تطبيق صلاتك والذي يختص بعرض مواعيد الصلاة وتنبيهك بها، وهو تطبيق قد شاركناه معكم سابقًا لكن نذكركم به.

هذا التطبيق يعرض لك تنبيهات في مواعيد الصلوات الخمس، مع دقة متناهية في تحديد المواعيد إلى جانب إمكانية تخصيص الإشعارات والمزيد، بالإضافة لذلك فهو يأتي مع تصميم بسيط ومميز قابل للتغيير، مع إمكانية تحديد إتجاه القبلة بدقة وإمكانية معرفة موعد الصلوات في البلدان العربية الأخرى.

السعر : مجّاني

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تطبيق ختمة لختم القرآن الكريم

هذا التطبيق هو تطبيق إسلامي مميز وجذاب إلى أقصى حد، التطبيق بشكل عام يقدم لك تجربة متكاملة لقراءة القرآن، وهو أمر توفره التطبيقات الأخرى، لكن الأهم هو أن التطبيق يساعدك على ختم القرآن خلال فترة تحددها أنت، وفي حالتنا تلك هي شهر رمضان المعظم بالتأكيد، وذلك بتقسيم القرآن إلى أجزاء تتناسب مع الفترة التي حددتها لختمه، هذا إلى جانب وجود أذكار وخواص أخرى.

هذا التطبيق يكون مثالي لمن قصروا في قراءة القرآن حتى اليوم، حيث يمكنك أن تضبطه على أن يساعدك على ختم القرآن في الأيام الباقية من شهر رمضان المعظّم.

من ناحية أخرى، تطبيق ختمة أيضًا يوفر لك قراءة الأذكار بشكل احترافي مع تقسيم الأذكار حسب أوقاتها، بالإضافة إلى إمكانية مطالعة فهرس القرآن الكريم كله بسهولة والوصول للصورة التي تحتاجها فورًا.

السعر : مجّاني

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ما رأيك في هذه التطبيقات؟ شاركنا الآن في التعليقات! كذلك يمكنك أن تتابع باقي التطبيقات التي نشاركها معكم يوميًا من خلال قسم تطبيقات رمضان للاندرويد.