تطبيقات رمضان للايفون والايباد (12) – تطبيق إسلامي مميز وتطبيق متاح مجاناً لفترة محدودة!

مرحباً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية والتي ننشرها على مدار الشهر الكريم. لدينا اليوم تطبيقان مميزان للغاية: تطبيق إسلامي وهو التقويم الهجري والآخر تطبيق MovieSpirit المتاح مجاناً لفترة محدودة.

تطبيق التقويم الهجري

معظم التطبيقات التي تحتوي على أجندة أو تقويم تعتمد التقويم الميلادي لكن هذا التطبيق يقدم لك التقويم الهجري لإدارة حياتك من خلاله وتحديد المواعيد المهمة والمناسبات المختلفة مع إمكانية تذكيرك بها وخاصية التحويل من الهجري إلى الميلادي يدعم أيضاً إضافة الويدجت للشاشة الرئيسية وغيرها من المزايا.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق محرر الفيديو MovieSpirit

هو تطبيق احترافي من أجل تحرير الفيديو يحتوي على العديد من الأدوات من خلالها يمكن التعديل على الفيديو أو إنشاء مقاطع فيديو جديدة مثل القص والدمج وتعديل الأبعاد وخاصية إضافة فيديو داخل فيديو وإضافة الصور والنصوص والإيموجي بالإضافة إلى التأثيرات المرئية وأيضاً المؤثرات الصوتية التي بداخل التطبيق أو التي تود إضافتها من جهازك.

السعر : مجاني لفترة محدودة