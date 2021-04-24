حِل اللغز واحصل على عمل في الاستخبارات البريطانية

لجأت الاستخبارات البريطانية لطريقة جديدة من أجل اختيار الموظفين فيها، إذ قامت بنشر إعلان على حسابها في موقع إنستجرام بصورة لغز، وطلبت من الراغبين بالالتحاق بالوظيفة حلّه.

حيث نشرت وكالة مكاتب الاتصالات الحكومية (GCHO) يوم 22 أبريل الجاري عدداً من الأرقام والحروف في صورة واحدة، وطرحت تساؤلاً حول ما تعنيه، وقالت هل هذه لغة؟ إنّ كان جوابك نعم فأنت من نبحث عنه، وطلبت من المتابعين تقديم حل للغز قبل اختفائه خلال 24 ساعة.

وبعد نهاية المهلة كشفت عن حل اللغز والذي كان إنّ القسم الخامس في هيئة الاستخبارات العسكرية إم آي5 قد انضم إلى القرن الحادي والعشرين من خلال إنشاء حساب بموقع إنستجرام الخميس، وأشارت إلى أنّ اللغز كان مكتوباً بالنظام السداسي عشر الحسابي.

وكان كين مالكوم المدير العام لأم أي5 قد عبّر قبل فترة عن رغبته بالانفتاح تجاه الشباب وسعيه لتوظيفهم في الوكالة.

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