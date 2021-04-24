طائرة تقلع براكبة واحدة بسبب كورونا

شهد مطار القاهرة الدولي حادثةً غريبةً من نوعها وغير مألوفة، حيث أقعلت طائرة متجهة من القاهرة إلى العاصمة السودانية الخرطوم براكبة واحدة فقط.

وقالت مصادر من داخل مطار القاهرة إنّ مسافرة سودانية تدعى رانيا وصلت مطار القاهرة على متن الرحلة 102 القادمة من العاصمة السودانية الخرطوم وهي تحمل نتيجة إيجابية لفحص كورونا.

وعلى الفور قامت السلطات الصحية بحجر المرأة البالغة من العمر 42 عاماً، ومنعتها من دخول البلاد، وقررت إعادتها على متن الطائرة التي وصلت عليها.

لكنّ قائد الرحلة 103 رفض الأمر خشية من إصابة باقي المسافرين البالغ عددهم 29 راكباً بفيروس كورونا.

ورغم الجهود التي بذلتها السلطات المصرية من أجل إقناع الكابتن بسفر المرأة ووضعها بمقعدين مستقلين بعيداً عن باقي الركاب إلّا أنّ الكابتن ظلّ متمسكاً برأيه.

وهذا ما دفع السلطات المصرية للسماح بسفر المواطنة السودانية وحدها رفقة 4 مضيفين طيران في حين تم نقل باقي الركاب لفندقين قريبين من المطار ريثما تتوفر رحلة أخرى للخرطوم.

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