مسلسل “عالم موازي” آخر ضحايا كورونا

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل عالم موازي والذي كان مقرراً عرضه في النصف الثاني من رمضان خروج العمل من السباق الرمضاني لتعذر استكمال تصويره بسبب إصابة عدة أشخاص من طاقم العمل والفنانين بفيروس كورونا.

وقالت الشركة المنتجة إنّ بطلة العمل النجمة دنيا سمير غانم صورت 7 حلقات قبل اكتشاف إصابتها بكورونا، وإنّ الشركة حاول استكمال التصوير بدونها ريثما تتعافى، لكنّ إصابة المخرج هشام جمال والمخرج المساعد بفيروس كورونا أدّت لتأجيل العمل، وبالتالي غياب دنيا سمير غانم عن الموسم الرمضاني.

وكانت فيروس كورونا قد ضرب المسلسل وذلك بعد إصابة دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز، و6 من طاقم العمل بالفيروس.

وأشارت الشركة إلى أنّ جميع المصابين وضعوا في الحجر الصحي ويتبعون البروتوكل الصحي الموضوع من قبل الصحة المصرية.

يذكر أنّ الشركة المنتجة للعمل قررت استكمال التصوير فور تعافي المصابين، وعرض المسلسل بعد عيد الفطر السعيد.

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