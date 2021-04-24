خبيرة تكشف العلاقة بين تطابق الأسنان والصداع

أكدّت طبيبة الأسنان الروسية ليليا كوزمينكوفا وجود علاقة وثيقة بين الصداع وخلل الأسنان.

وقالت الطبيبة الحاصلة على الشهادة العليا في العلوم الطبية إنّ عددا كبيرا من الناس يخطئون في تفسير أسباب أوجاع الرأس.

وأشارت إلى أنّ الخلل في تطابق الأسنان العلوية والسفلية عند إغلاق الفكين يؤدي للصداع، وأكدّت على أنّ هذا الخلل مسؤول عن 60% من مشاكل الصداع التي يعاني منها الإنسان.

وأوضحت بأنّ عددا كبيرا من الناس يعتقدون بأنّ الصداع الذي يصيبهم ناجم في معظمه حالاته عن أسباب وراثية، وقالت إنّ هذا الأمر غير صحيح.

ودعت الطبيبة الروسية النّاس لاستشارة طبيب الأسنان في حال كان الصداع شديداً، من أجل علاج هذا الخلل.

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