هاني شاكر ينعي الموسيقار خالد الأمير

فقد الوسط الفني المصري الموسيقار خالد الأمير الذي توفي يوم أمس الجمعة عن عمرٍ يناهز 80 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر الموسيقار الراحل في منشورٍ على فيس بوك قال فيه: إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعي بمزيد من الحزن والأسى والألم، وفاة صديق عمري ورفيق دربي الفنان والموسيقار الكبير خالد الأمير الذي وافته المنية، رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته، وألهمنا جميعا الصبر والسلوان”.

ويعدّ الموسيقار الراحل واحداً من أشهر الملحنين في مصر والعالم العربي، وقدّم خلال مسيرته الفنية مجموعة كبيرة من الألحان لعددٍ من الفنانين كهاني شاكر، ميادة الحناوي، شادية، هدى سلطان، محرم فؤاد، وغيرهم.

ومن أبرز الألحان التي تركها خالد الأمير نذكر نسيانك صعب أكيد، إديني عمر تاني، اتعودت عليك، الحب الحقيقي، وغيرها من الألحان.

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