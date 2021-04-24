يوتيوب يطلق ميزة تتيح للمستخدم ضبط جودة عرض الفيديوهات

في إطار سعيه لإرضاء المستخدمين، ومنحهم الحرية الكاملة لمشاهدة الفيديوهات بالدقة التي يرغبون فيها قام يوتيوب بإضافة خيارين جديدين لعرض الفيديوهات.

وسيحمل الخيار الأول اسم Higher Picture quality، وسيكون مخصصاً لعرض الفيديوهات بدقة عالية تبدأ من 720P.

أما الخيار الثاني فسيطلق عليه Data Saver، وسيعرض الفيديوهات بدقة منخفضة تصل في أقصى حد إلى 480P.

وأشار إلى أنّ هذا الخيار سيساعد المستخدمين على مشاهدة الفيديوهات وتوفير باقة الإنترنت.

وأكدّ على أنّ الخيارين الجديدين سيكونان متوفرين على تطبيق يوتيوب لجميع الأجهزة العاملة بنظام أي أو إس، وأندرويد خلال الفترة القادمة.

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