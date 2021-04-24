شاومي تضيف فرداً جديداً لسلسلة MI

أضافت شركة شاومي الصينية فرداً جديداً لعائلة Xiaomi MI أطلقت عليه Xiaimi MI 11X Pro.

وسينبض بداخل هذا الهاتف معالج Snapdragon 888 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 650 ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض 2400*1080 بيكسل، وجودة عرض FHD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل تدعم تقنية HDR، وتصوير مقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، وستدعم هذه الكاميرا تقنية Panoramg و HDR، وتصوير المقاطع بدقة 8K .

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما بالنسبة للذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي هذا الجهاز على بطارية بسعة 4250 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يذكر أنّ شاومي ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق بسعر يتراوح ما بين 535 و560 دولارا أمريكيا.

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