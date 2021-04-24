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الإعلانات تصل لخاصية Reels في إنستغرام

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجحت منصة إنستغرام في توسيع قاعدة إعلاناتها وذلك من خلال إضافة الإعلانات إلى ميزة Reels المخصصة للفيديوهات القصيرة.

وقالت المنصة التابعة لشركة فيس بوك الأمريكية إنّ الإعلانات ستظهر على كامل الشاشة بطريقة مشابهة للإعلانات التي تظهر على القصص

وأوضحت إنستغرام بأنّ مدة الإعلانات ستكون 30 ثانية في الحد الأقصى، وبأنّ المستخدم سيكون قادراً على تخطيها وعدم مشاهدتها.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنّ الميزة ستصل حالياً للمستخدمين في أستراليا، ألمانيا، البرازيل، والهند على أنّ تصل لباقي أنحاء العالم خلال الفترة القادمة.

وقالت إنستغرام إنّها تسعى لتعزيز وجودها في التجارة الإلكترونية، وتسهيل عملية وصول المستخدمين للمنتجات، وذلك من خلال إضافة أيقونة (الشراء الآن) للمنتجات المعلن عنها في إنستغرام.

يشار إلى أنّ إنستغرام بدأت اختبار ميزة الملصقات للإعلانات التي تظهر في القصة لرفع التفاعل معها، والتي ستوجهها بشكل كبير لحساب المؤثرين الراغبين في الترويج لمنتجاتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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