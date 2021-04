نشرت شبكة “سي إن بي سي” (CNBC) الأميركية تقريرا نقلت فيه عن مصادر داخل “آبل” (Apple) تعرضها للابتزاز من قبل مجموعة قراصنة بعد سرقة ملفات خطيرة حول صناعة منتجاتها.

وأعلنت مجموعة القرصنة المعروفة بـ”ريفيل” (REvil) عبر مذكرة منشورة على شبكة الإنترنت أنها اخترقت موردا لمعدات شركة آبل يدعى “كوانتا كمبيوتر” (Quanta Computer)، وطالبت بفدية بقيمة 50 مليون دولار وإلا فإنها ستنشر مستندات داخلية حساسة.

وتمثل محاولة الابتزاز التي جاءت في وقت مبكر من هذا الأسبوع، تصعيدا كبيرا لمجموعة قراصنة معروفة، بحسب ما نقلت شبكة “الجزيرة”.

ويقول الخبراء لشبكة “سي إن بي سي” إنها قد تنذر بعهد جديد من مهاجمي برامج الفدية الجريئين والذين يحتمون بروسيا ويتمتعون بالسلطة لمواجهة أكبر الشركات في العالم.

وتعتبر تلك العصابة من المخترقين واحدة من أخطر 10 منظمات جرائم إلكترونية في العالم، ومعروفة باختراقها شركات كبرى حول العالم، والمطالبة بفدية تكون عادة عبارة عن عملات “بتكوين”.

ويقول خبراء الأمن السيبراني في الولايات المتحدة إن المجموعة لديها قائمة طويلة من النشاط الإجرامي ضد الشركات الغربية.

ويشير تحليلهم إلى أن مجموعة القرصنة “ريفيل” تتكون إلى حد كبير من متحدثين باللغة الروسية، ومن المحتمل أنها تقع في دولة سوفياتية سابقة.

وبغض النظر عن هويتهم فإنهم ينشرون مستنداتهم المسروقة على موقع على الويب يطلق عليه “هابي بلوغ” (Happy Blog).

وقال مارك بليشر من شركة “آرتي إنسيدنت ريسبونس” (Arete Incident Response) وهي شركة للأمن السيبراني متخصصة في المفاوضات مع القراصنة المجرمين، إن شركته تعاملت مع حوادث لمجموعة “ريفيل” 32 مرة في الـ90 يوما الماضية فقط.

وأضاف “أعتقد -كما تعلمون- استنادا إلى ما رأيناه حتى الآن أن هذا قد يكون مجرد غيض من فيض خلال الأشهر القليلة الماضية، وما سنبدأ في رؤيته قريبا هو ضحايا من مؤسسات لها نفس الحجم والمكانة مثل آبل”.

The post «آبل» تتعرض للاختراق وتهديدات بفضح أسرارها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا