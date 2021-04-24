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لينوفو تطلق جهاز ThinkPadفاخر.. إليكم مواصفاته

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة لينوفو الصينية عن جهاز ThinkPad فاخر بسعر يتجاوز الـ2000 دولار أمريكي أطلقت عليه ThinkPad X1Titanium.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالجات إنتل Core i5 أو i7 من الجيل 11، ونظام تشغيل ويندوز، وكرت شاشة Intel XE.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة مقاس 13.5 بوصة تدعم التحول لوضع الجهاز اللوحي، واللمس، بالإضافة لدعمها معايير Intel EVO.

وستأتي الذاكرة الداخلية للجهاز من نوع SSD بسعة 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل مساحتها لـ16 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بقوة 44.5 واط، واي فاي، بلوتوث، عدّة منافذ USB، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق العالمية يوم 30 أبريل الجاري بسعر مرتفع يصل إلى 2309 دولار أمريكي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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