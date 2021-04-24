لينوفو تطلق جهاز ThinkPadفاخر.. إليكم مواصفاته

كشفت شركة لينوفو الصينية عن جهاز ThinkPad فاخر بسعر يتجاوز الـ2000 دولار أمريكي أطلقت عليه ThinkPad X1Titanium.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالجات إنتل Core i5 أو i7 من الجيل 11، ونظام تشغيل ويندوز، وكرت شاشة Intel XE.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة مقاس 13.5 بوصة تدعم التحول لوضع الجهاز اللوحي، واللمس، بالإضافة لدعمها معايير Intel EVO.

وستأتي الذاكرة الداخلية للجهاز من نوع SSD بسعة 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل مساحتها لـ16 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بقوة 44.5 واط، واي فاي، بلوتوث، عدّة منافذ USB، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق العالمية يوم 30 أبريل الجاري بسعر مرتفع يصل إلى 2309 دولار أمريكي.

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