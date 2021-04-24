Polaroid تطلق كاميرا فورية متناهية في الصغر

أزاحت شركة Polaroid الأمريكية الستار عن أصغر كاميرا فورية في العالم أطلقت عليها Polaroid Go.

وأحاطت الشركة الأمريكية هذه الكاميرا بهيكل أبعاده 1048486 يحتوي على زر علوي صغير لالتقاط الصور، وواجهة أمامية تحتوي على مصباح فلاش تفاعلي، ومرآة تساعد المستخدم على التقاط صور سيلفي.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الكاميرا الجديدة قابلة للتزويد بفيلم يمكنها من طباعة 16 صورة فورية بأبعاد 4647، وأكدّت على أنّ الفيلم سيتمتع بحساسية للضوء تقدر ب640 وفق معيار ASA مما يساعد المستخدم على التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وستحتوي الكاميرا مؤقتا زمنيا لالتقاط الصور الشخصية والجماعية، وعدادا على الواجهة الخلفية يظهر عدد الصور الملتقطة، بالإضافة لبطارية بسعة 750 ميلي أمبير قابلة للشحن عبر منفذ USB، ستتيح البطارية للمستخدم تصوير 15 فيلما في الشحنة الواحدة.

الجدير بالذكر أنّ Polaroid ستطلق كاميراتها في الأسواق العالمية بسعر 100 دولار أمريكي مع إمكانية شراء 32 كرتا لطباعة صورها مقابل 20 دولارا أمريكيا.

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