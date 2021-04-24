إيطاليا تفقد المغنية المشهورة ميلفا عن 81 عاماً

أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية وفاة المغنية ميلفا المشهورة باسم لاورسا عن عمرٍ يناهز الـ81 عاماً، وذلك بعد معاناتها من أمراض الشيخوخة.

ونعى وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسيكيني المغنية الراحلة، وقال إنّها كانت واحدة من أقوى المترجمين للأغاني الإيطالية.

وكانت الفنانة المولودة عام 1939 في بلدة جورو الإيطالية الواقعة على ساحل البحر الأدرياتيكي قد بدأت مسيرتها من مسابقة غنائية حصلت فيها على تدريب على الغناء والتمثيل.

وتميزت النجمة الراحلة بتسجيلها عشرات الألبومات، وغنائها على أشهر المسارح العالمية، وبانتقالها بسلاسة بين موسيقى البوب والموسيقى الكلاسيكية.

يشار إلى أنّ المغنية الإيطالية ميلفا اعتزلت الغناء في العام 2010 وذلك بعد تعرضها لمشكلات صحية منعتها من مواصلة مشوارها الفني.

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