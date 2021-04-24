كيف حُلّت أزمة مسلسل الطاووس؟

انتهت الأزمة العاصفة التي تسبب بها مسلسل الطاووس بعد إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بحفظ الشكاوى المقدمة ضد المسلسل.

واستند المجلس في قراره إلى إبراز فريق العمل الموافقات التي حصلوا عليها من الرقابة على المصنفات الفنية، والتي تسمح لهم بعرض العمل.

وأكدّ المجلس في بيانه على أنّه لم يصدر أي قرار بوقف تصوير المسلسل سواء قبل إجراء التحقيق أو بعده.

وأثار هذا القرار حالةً من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لأنّ المسلسل يناقش قضية اغتصاب فتاة من جانب أبناء شخصيات مهمة في المجتمع، حيث ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين أحداث العمل وقضايا الاغتصاب المثارة في المحاكم المصرية والتي تعد قضية اغتصاب فتاة فندق فيرمونت أبرزها.

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