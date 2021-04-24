الشرطة البريطانية تلقي القبض على “قاطع الأشجار”

تمكنت الشرطة البريطانية من كشف لغز قطع الأشجار وإلقاء القبض على المجرم الذي قطع خلال شهري نيسان وأبريل حوالي 50 شجرة.

وقالت الشرطة إنّ سكان مقاطعة سري الواقعة جنوب إنجلترا أبلغوا عن وجود قطع غير شرعي للأشجار يجري بعد منتصف الليل، وقالوا إنّ المجرم قطع بعض الأشجار ورماها على الطريق مما تسبب بإرباك حركة المرور.

وبفضل تعاون السكان تمكنت الشرطة من الاشتباه برجل يقود حافلة، وبتفتيش الحافلة عثر رجال الشرطة على منشار وشظايا خشب.

وعلى الفور قامت الشرطة بإلقاء القبض على سائقها الذي كان شاباً من ويبريدج يبلغ من العمر 24 عاماً.

وأكدّ أحد سكان المنطقة عدم وجود سبب منطقي يدفع الشاب لارتكاب هذه الجريمة سوى الحقد على الأشجار وأهالي المنطقة.

وقال إنّ المجرم بدأ بقطع الأشجار على جانبي نهر التايمز بين بيردج وألتون أون تيمز، وفي بلدة كوبهام المجاورة لهما.

وعبّر عن أسفه لخسارة هذه الأشجار، التي كانت تتضمن أشجار كرز جميلة على وشك الإزهار.

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