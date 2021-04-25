سامسونج سجلت براءة اختراع لهاتف قابل للطي بثلاث شاشات مع دعم القلم!

سامسونج لا تريد أبدًا أن تفقد سيطرتها على سوق الهواتف القابلة للطي، الشركة حاليًا تقدم هاتف جالكسي Z فولد الضخم بحجم التابلت، وكذلك هاتف جالكسي Z فليب ذو الحجم الصغير والذي يقبل الطي على شكل هاتف صغير مربّع، واليوم تسجل الشركة براءة اختراع جديدة ومهمة لهاتف ضخم قابل للطي الثلاثي، أي هاتف قابل للطي بثلاث شاشات.

سامسونج تسجل براءة اختراع لهاتف قابل للطي الثلاثي

براءة الاختراع الجديدة هي براءة اختراع ضخمة جدًا بأكثر من 52 صفحة، أي أنها براءة اختراع قوية ومفصلة، وقد تم اكتشاف ونشر براءة الاختراع من قبل منصة LetsGoDigital المشهورة بهذه الأمور، وتأتي براءة الاخترع باسم Foldable electronic device including electronic pen.” أي جهاز قابل للطي مع قلم إلكتروني، ونلاحظ استخدام لفظ “جهاز” وليس هاتف.

من الأمور المثيرة للاهتمام التي نلاحظها بهذا الخبر هو أن هذا الجهاز القابل للطي سيدعم القلم الذكي، على عكس كل إصدارات الفولد السابقة، وخطوة دعم القلم تلك هي خطوة منتظرة في خطة سامسونج للتخلي عن سلسلة جالكسي نوت لصالح هواتف جالكسي S وجالكسي فولد.

عملية الطي نفسها ستكون مميزة ومختلفة، حيث سيتم طيّ الجزئين الأيمن والأيسر فوق الجزء الأوسط كما يمكنك أن ترى من الصورة أعلاه، وبعض المصادر قد أشارت أن الشركة قد تعتمد أسلوبي الطيّ للداخل والطي للخارج Inward Folding / Outward Folding في نفس الجهاز، بالرغم من صعوبة تطبيق ذلك.

نلاحظ أيضًا أن تصميم الجهاز يضم منفذ مخصص للقلم، وهو ما سيكون تحدي كبير للتصميم لهاتف قابل للطي، بالطبع فهذه براءة اختراع ذكية جدًا وقوية إلى حد كبير، لذلك فمن المتوقع أن تطبيقها سيحتاج لسنوات ولن نرى هاتف بهذا الشكل قريبًا، لكن من يعلم! ما رأيك في هذه البراءة؟ وما رأيك في الهواتف القابلة للطي بشكل عام؟

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