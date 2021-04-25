3 أشياء مثيرة لم نكن نعرفها حول جهاز ابل AirTags لتتبع الأشياء!

مؤخراً تم الكشف عن جهاز ابل AirTag المخصص لتتبع الأشياء والمقتنيات كالمفاتيح والحقائب والمحافظ، وبعد مقابلة تلفزيونية مع أحد مسئولي ابل تم الكشف عن بعض التفاصيل الجديدة التي لم نكن نعلمها.

تستطيع استعمال حتى 16 جهاز

جهاز ابل AirTag صغير الحجم، يباع بسعر 29$ أو الأربعة معاً بسعر 99$، ويمكن اقتناء أكثر من جهاز وربطه بحساب ابل الخاص بك على خدمة Find My.

وفقاً لمسئول ابل فإن الحد الأقصى لأجهزة AirTag التي يمكن ربطها بحساب ابل الواحد هي 16 جهازاً، ونعتقد أن ذلك كافي للغاية لتتبع جميع الأشياء التي تمتلكها عبر ذلك الإكسسوار الصغير.

إشعار انخفاض البطارية

ابل كانت قد أعلنت أن جهاز AirTag يعمل ببطارية دائرية قابلة للاستبدال وأنها قد تدوم لمدة عام تقريباً. الجهاز الصغير لا يحتوي على شاشة أو إضاءة لذا سيكون من الصعب معرفة شحن البطارية وإذا ما كانت في حاجة للاستبدال.

من خلال جهاز الايفون أو الايباد أو ماك سيتم إشعار المستخدم أن البطارية باتت منخفضة وبحاجة إلى الاستبدال قبل أن تفرغ تماماً.

مشاركة الجهاز مع الأهل والأصدقاء

من الطبيعي أن يتم طلب استعارة جهاز ابل AirTag من أحد أفراد العائلة أو أحد الأصدقاء. بدايةً لن يستطيع الشخص الذي استعار الجهاز ربطه مع حساب ابل الخاص به بسبب القيود الأمنية المفروضة على ذلك.

رغم ذلك يمكن مشاركة الجهاز بتفعيل خيار مشاركة العائلة Family Sharing إذا كان الشخص من أفراد العائلة وتعطيل تنبيهات الأمان Safety Alerts إن كان صديقاً ليس من أفراد العائلة.

جهاز ابل AirTag إكسسوار مميز صغير الحجم عظيم الفائدة ونحن نشجع على اقتنائه إذا كنت من مالكي أجهزة ابل، حيث سيضمن لك العثور على ممتلكاتك الضائعة بل سيحميها من الضياع.