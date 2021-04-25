واحدة من أقوى الألعاب في التاريخ قادمة قريبًا للأندرويد و iOS

العالم كله قد اتفق على أهمية سوق ألعاب الهواتف الذكية، وما زاد من هذه الأهمية في واقع الحال هي الهواتف الرائدة المخصصة للألعاب مثل ASUS ROG Phone وBlack Shark وLenovo Legion وغيرهم! واليوم نسمع عن قدوم واحدة من أعرق الألعاب على الإطلاق لمنصة الهواتف الذكية، وهي لعبة Battlefield من نشر شركة EA الغنية عن التعريف.

قدوم لعبة Battlefield لمنصة الهواتف الذكية

أعلن ستوديو التطوير DICE عن الأجزاء الجديدة والمنتظرة من لعبة Battlefield، وهي الألعاب الاحترافية الموجهة لمنصات الألعاب المنزلية مثل Xbox وPlayStation وكذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصي، لكن المثير هو أن الشركة قد كشفت أيضًا عن إصدار مخصص للهواتف الذكية من اللعبة، وهو حدث مشوق لأي شخص مهتم بمجال الألعاب.

اللعبة قادمة في عام 2022 حسبما أوضحت الشركة، وكذلك فالشركة لم تكشف حتى الآن عن أي تفاصيل إضافية، لكننا عرفنا أنها ستكون لعبة مستقبلة تمامًا وليست مبنية على ألعاب باتل فيلد السابقة! كما أن تطويرها سيتم بالتعاون مع شركة تدعى Industrial Toys أيضًا.

لعبة Battlefield هي لعبة أكشن وتصويب عريقة مستمرة منذ سنوات طويلة، وآخر أجزاءها كان باتل فيلد 5 والذي حقق نجاح كبير، وهي لعبة يمكن مقارنتها بلعبة Call of Duty، لذلك نتوقع قدوم وضع Battle Royale فيها على منصة الهواتف الذكية أيضًا.

الشركة أوضحت أن اللعبة ستبدأ في دخول مراحل الاختبار والتجربة، وهذا يعني أنها منتهية من حيث التطوير، لذلك فلعلنا نشهد إطلاقها في وقت أبكر من المعلن عنه، أو قد يتمكن بعض اللاعبين من تجربتها قريبًا من خلال وضع Early Access، يُذكر أن هذه ليست اللعبة الوحيدة المنتظرة بقوة، بل كذلك هناك Apex Legends التي حدثناكم عنها منذ أيام قليلة.

• لعبة Apex Legends قادمة للهواتف الذكية بعد طول انتظار – إليك التفاصيل