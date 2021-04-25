“حرقة”.. مسلسل تونسي يكشف “حقائق” غائبة عن الهجرة غير القانونية

”لا أستطيع أن أنسى صورة الأم التونسية التي شاركت في 2017 في وقفة احتجاجية ممسكة بصورة ابنها المفقود منذ أكتوبر 2008.. هي لم تفقد الأمل”، هذه كلمات المخرج التونسي لسعد الوسلاتي الذي أخرج مسلسل ”الحرقة”، الذي يتناول ملف الهجرة غير القانونية.

وأوضح الوسلاتي في حديث سابق له مع راديو “موزاييك أف أم”، ”الحرقة سيتحدث في الموضوع بصدق، وبش يقلق الكثيرين.. النظام..المفقود يا كلاه الحوت، يا إما في السجون، وبش نحلوا باب التجارة بالأعضاء”.

مسلسل “حرقة”، فكرة وإخراج لسعد الوسلاتي، وسيناريو وحوار عماد الدين الحكيم وحكيم مسعودي و ريم عبروق ووجيهة الجندوبي ورياض حمدي وعائشة بن أحمد ومالك بن سعد، إضافة إلى ممثلين آخرين.

ويجسّد “رياض حمدي” في المسلسل دور “مجيد” الأب الذي قُهر بسبب ابنه الذي انخرط في إحدى الرحلات المجهولة للهجرة غير القانونية.

ولعِبت الفنانة “وجيهة الجندوبي” دور “نعمة” التي شجعت ابنها “فارس” على الهجرة غير القانونية.

ولم تُخفي الجندوبي، ما حدث لها أثناء آداء دورها، بقولها: “تعبنا نفسانيا.. والدور بالنسبة لي دور جديد لأنني لم أمثل سابقا دور الأم، ولم أمثل داخل الأحياء الشعبية.. وأنا أطالب دائما بالأدوار المختلفة”.

ونال المسلسل الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني في تونس، إعجابًا واسعا نظرا لأهمية القضية التي أصبحت تهدّد الأُسر بسبب الضغوط الاقتصادية التي قد تُجبر أبناءهم على اختيار “الحرقة” طريق بديل عن العيش في توسن.

وتميّز “حرقة” بإخراج صورا “صادمة” لم يتعود عليها المشاهد من قبل، لمعاناة المهاجرين مع “تجار البشر”، إضافة إلى رسائل سياسية وأمنية، تطالب بالتركيز على هذا القضية.

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