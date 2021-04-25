تطبيقات رمضان للاندرويد (13) – تطبيق مثالي لتذكر الأمور المهمة، لعبة مسلية وتطبيق مثالي للقراءة

نستمر في مشاركتكم أفضل التطبيقات والألعاب لشهر رمضان، واليوم وبعد أن شاركناكم تطبيقات إسلامية تغطي جميع المجالات تقريبًا نعود لتقديم التطبيقات الجديدة والمفيدة بشكل عام، ونبدأ مع تطبيق Notepin والذي يتيح لك تسجيل الملاحظات بشكل ذكي، إلى جانب لعبة مسلية لأوقات الصيام وأخيرًا تطبيق مثالي لقراءة المحتوى الذي يناسبك أنت 100%! هيا نتعرف عليهم.

تطبيق Notepin لملاحظات ضمن الإشعارات



فكرة التطبيق حقًا بسيطة ومميزة، هو يتيح لك تسجيل ملاحظات مثل أي تطبيق آخر، لكنه يعمل على تثبيت هذه الملاحظة ضمن شريط الإشعارات العلوي، وهو ما سيجعلك لا تنساها على مدار اليوم لأنك وكلما تنظر في شريط الإشعارات ستراها! التطبيق مجاني وجديد نسبيًا لكن تقييماته عالية جدًا، كذلك فقد حقق عدد تحميلات مميز منذ إطلاقه، هذا بجانب مميزات وخواص داخلية ستكون مفيدة حتمًا.

السعر : مجّاني

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لعبة Crash Bandicoot لتهوين أوقات الصيام



أخيرًا وبعد طول انتظار، لعبة Crash Bandicoot الغنية عن التعريف تصل لمنصة الهواتف الذكية من خلال شركة King المطورة للعبة كاندي كرش الشهيرة، واللعبة هي من نوع Endless Run، أي الجري المستمر، وهو أمر لا يختلف كثيرًا عن لعبة البلايستيشن الأصلية! مع ذلك، اللعبة تقدم رسوميات ممتازة وهي مجانية بالفعل، كما أن اللعبة قد حصلت على تقييمات عالية جدًا من ملايين المستخدمين حول العالم مع ملايين التحميلات بالطبع، جميعنا على علم بمدى شعبية وأهمية لعبة Crash وها هي تسليك أثناء الصيام.

السعر : مجّانية

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تطبيق Pocket لحفظ المقالات على هاتفك



هذا التطبيق وبلا شك هو واحد من التطبيقات التي يجب أن تكون على هاتفك في كل وقت وكل مكان! يتيح لك تطبيق Pocket تخزين المقالات والمحتوى من أي موقع إليه مباشرة وبعدها يُمكنك قراءته دون إتصال بالإنترنت، أيضًا هو متوفر للمتصفحات على شكل إضافة، وهذا يعني أنه سيكون بإمكانك تخزين المقالات والأخبار والمحتوى الذي يهمك من أي مكان ومن ثم الوصول إليه من التطبيق أو موقع Pocket الإلكتروني.

يتم الأمر من خلال فتح أو قراءة أي مقال من خلال المتصفح، وحينها كل ما عليك فعله هو عمل Share للمقال داخل تطبيق Pocket وحينها يمكنك قراءته في أي وقت وأي مكان دون أي معوقات، كما يمكنك الوصول إليه بالتأكيد من أي جهاز.

السعر : مجّاني

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ما رأيك في هذه التطبيقات؟ شاركنا الآن في التعليقات! كذلك يمكنك أن تتابع باقي التطبيقات التي نشاركها معكم يوميًا من خلال قسم تطبيقات رمضان للاندرويد.