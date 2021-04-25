تطبيق PLNR – تطبيق رائع مميز ومهم لإدارة حساب انستقرام الخاص بك!

هل تمتلك حساب على منصة انستقرام ولا تعتقد أن التطبيق الرسمي يناسب كل احتياجاتك؟ ربما عليك إذاً تجربة تطبيق PLNR الذي يمكن اعتباره تطبيقاً متكاملاً لإدارة حساب انستقرام الخاص بك.

مميزات تطبيق PLNR

رفع الصور إلى حساب إنستقرام الخاص بك بلا حدود أو قيود.

إمكانية جدولة الصور والفيديو التي تود نشرها في ميعاد محدد، لتنشر وحدها في الوقت الذي تحدده.

إمكانية إضافة مجموعة من الوسوم “التاجات” دفعة واحدة بضغة زر.

إمكانية تغيير شكل الحساب عبر إظهار / إخفاء الصور والمنشورات.

إمكانية إعادة ترتيب الصور في الحساب.

دعم الوضع الليلي.

إمكانية عمل مزامنة مع حسابك وعرض المنشورات من الاشخاص الذين تتابعهم.

إمكانية تعديل الصور وإضافة الفلاتر.

إمكانية إضافة أكثر من حساب لإدارتها في وقت واحد.

إمكانية حفظ الصور والفيديو إلى الجهاز.

يمكن اعتبار تطبيق PLNR تطبيق بديل للتطبيق الرسمي لإنستقرام نظراً لما يوفره من خصائص متعددة لإدارة حسابك والمنشورات من الحسابات. التطبيق متاح للتحميل مجاناً للتجربة ويمكن الاشتراك للتمتع بكافة الخصائص.

تحميل التطبيق:

يعمل على جهاز الايفون.

يدعم نظام تشغيل iOS 12 فما أحدث.

الحجم: 77 ميجابايت.

المبرمج: MTEKApps LLC