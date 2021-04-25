متى يكون التثاؤب خطيراً؟

أشارت طبيبة الأعصاب الروسية أولغا غولوبنسكايا إلى أنّ التثاؤب في فترة النهار قد يدل على الإصابة ببعض المشاكل الصحية.

وقالت إنّ التثاؤب المستمر خلال النهار قد يدل على وجود فشل قلبي، أو يكون بسبب بعض الاضطرابات العصبية التي ترتبط بحدوث خلل في وظيفة النوم، وفي بعض الحالات قد يكون التثاؤب المستمر نتيجة إصابة الشخص بالاكتئاب.

وأوضحت بأنّ الإنسان قد يتثاءب خلال النهار في بعض الحالات في حال لم يحصل على قسط كاف من النوم ليلاً.

وأشارت إلى أن التثاؤب رد انعكاسي لا إرادي يساعد على تنشيط الدماغ، وحددت الأسباب الطبيعية التي تؤدي لحدوث التثاؤب بحدوث تغيرات في جدول العمل المعتاد، الانتقال من منطقة زمنية إلى منطقة أخرى.

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