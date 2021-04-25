خبراء يعيدون تشكيل وجه امرأة عاشت قبل 9300 عاما (صورة)

تمكن عدد من الخبراء الجيولوجيين الإسبان من إعادة تركيب وجه امرأة عاشت في إسبانيا قبل حوالي 9300 عام.

وأطلق الخبراء على المرأة اسم إلبا الذي يعني السيدة القادمة من الجبال، وقالوا إنّها كانت تشبه إنسان شيدر.

وأشار الخبراء إلى أنّ إلبا التي عثروا على بقاياها في كهف تشاندو لينديرو الواقع بالمنطقة الشمالية الغربية من غاليسيا عام 1996 توفيت نتيجة انهيار الكهف عليها وعلى 3 من حيوانات الأرخص المنقرضة والتي تشبه الماشية.

وقالوا إنّ إلبا كانت تملك شعراً داكناً، وبشرة داكنة، بالإضافة لعيون بنية، وأكدّوا إصابة أحد أسنانها بالتسوس.

وأوضحت عالمة الحفريات أوروا غراندال التي شاركت في دراسة بقايا إلبا بأنّ المجموعات البشرية التي كانت تسكن القارة العجوز في تلك الوقت كانت داكنة البشرة، وتعتمد في معيشتها على الصيد وجمع الخضراوات البرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية