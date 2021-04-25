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خبراء يعيدون تشكيل وجه امرأة عاشت قبل 9300 عاما (صورة)

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن عدد من الخبراء الجيولوجيين الإسبان من إعادة تركيب وجه امرأة عاشت في إسبانيا قبل حوالي 9300 عام.

وأطلق الخبراء على المرأة اسم إلبا الذي يعني السيدة القادمة من الجبال، وقالوا إنّها كانت تشبه إنسان شيدر.

وأشار الخبراء إلى أنّ إلبا التي عثروا على بقاياها في كهف تشاندو لينديرو الواقع بالمنطقة الشمالية الغربية من غاليسيا عام 1996 توفيت نتيجة انهيار الكهف عليها وعلى 3 من حيوانات الأرخص المنقرضة والتي تشبه الماشية.

وقالوا إنّ إلبا كانت تملك شعراً داكناً، وبشرة داكنة، بالإضافة لعيون بنية، وأكدّوا إصابة أحد أسنانها بالتسوس.

وأوضحت عالمة الحفريات أوروا غراندال التي شاركت في دراسة بقايا إلبا بأنّ المجموعات البشرية التي كانت تسكن القارة العجوز في تلك الوقت كانت داكنة البشرة، وتعتمد في معيشتها على الصيد وجمع الخضراوات البرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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