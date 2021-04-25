الشرطة تعتقل موظفاً أصاب زملائه بكورونا عمداً

قالت الشرطة الإسبانية إنّها ألقت القبض على موظفٍ تسبب بإصابة 22 شخصا بفيروس كورونا بشكل متعمد.

وأشارت الشرطة إلى أنّ الرجل البالغ من العمر 40 عاماً والذي يعمل في جزيرة مايوركا جاء إلى العمل وهو يعاني من أعراض فيروس كورونا.

وأكدّت بأنّ زملائه في العمل حاولوا إقناعه بالعودة إلى المنزل وعزل نفسه، إلّا أنّه رفض الأمر، وقام بنزع الكمامة وبدأ بالتجول في مكان عمله والسعال على زملائه قالاً سأصيبكم بالكورونا.

ومع تدهور حالته الصحية قام الموظف الذي لم تكشف هويته باختبار PCR لتتأكد إصابته بكورونا.

ووجهت الشرطة تهمة الإهمال للرجل وذلك بعدما تسبب بإصابة 5 من زملائه في العمل بالكورونا، بالإضافة لـ17 شخصا آخرين خالطهم في النادي وفي أماكن مختلفة.

يذكر أنّ الشرطة قدمت المتهم للقاضي الذي أطلق سبيله بكفالة لحين وقت المحاكمة.

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