راغب علامة يتغنى بلبنان ويهاجم المسؤولين

تغنى الفنان اللبناني راغب علامة بجمال بلده من خلال تغريدةٍ نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر.

ووصف السوبر ستار لبنان بـ”قطعة من السماء يعمل الزعران والمجرمون على تشويهها بشكلٍ دائم”.

وأرفق راغب علامة مع التغريدة صورةً نشرها الإعلامي جو القارح يظهر فيها جمال بلدة رعيت الواقعة في البقاع، وفي وسط الصورة يظهر جبل صنين.

وقال إنّ “لبنان هدية من الله، وإنّ الشعب اللبناني انتخب الأشخاص الذين يعملون على تدمير لبنان من خلال حرق الأشجار، وتهجير الشباب بأوامر خارجية”.

وأبدى تفاؤله بالمستقبل وقال إنّ الطغاة سيرحلون إلى مزبلة التاريخ، وحينها سيعود لبنان الذي نعرفه ونحبه.

يذكر أنّ لبنان يمر بأزمات عديدة نتيجة انهيار العملة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، ووصولها لأرقام قياسية.

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